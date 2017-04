"Secunzii si jucatorii jucau jocuri de noroc!" Mititelu, acuzatii grave pentru Piturca: "A vrut sa-mi ia clubul"

Adrian Mititelu il acuza pe Piturca de distrugerea Universitatii Craiova.

Adrian Mititelu a declarat miercuri, la Curtea de Apel Bucuresti, ca Victor Piturca, pe care in 2010 l-a angajat ca antrenor la Universitatea Craiova, i-a imprumutat 1,5 milioane de euro cu dobanda 3%, bani pe care nu i-a vazut niciodata si au fost trecuti in contract ca prima de instalare, iar dupa ce a aparut conflictul intre ei, au fost discutii ca ii preia clubul in contul datoriei.

Mititelu a spus ca spera sa obtina o despagubire de la ANRP pentru a finanta clubul, iar Victor Piturca i-a cerut 40% din valoarea acesteia ca sa ii idea “unui domn care avea intrare la ANRP”, insa intelegere nu s-a realizat pentru ca stia ca acea suma ar fi fost mita si i-a fost teama.

Adrian Mititelu a fost audiat in calitate de parte civila in dosarul privind excluderea clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern, in care sunt judecati fostul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) Mircea Sandu si fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) Dumitru Dragomir.

"Am preluat clubul in anul 2005, denumindu-se Stiinta U Craiova SA. Aceasta denumire reprezenta denumirea societatii care desfasura activitatea sportive, dar in acte se numea FC U Craiova. La momentul preluarii, clubul avea o situatie financiara proasta, eu fiind nevoit sa achit datoriile. Clubul mai avea trei jucatori si dupa 41 de ani retrogradase in divizia B. Am facut investitii masive, la inceput prin majorarea capitalului social al societatii, pe care am facut-o fie in nume propriu, fie prin societati pe care le controlam. Am infiintat societatea FC U Craiova SA in 2006, deoarece Fotbal Club U Craiova era in insolventa formala. Doream sa finantez FC U Craiova prin credite financiare”, le-a spus Adrian Mititelu judecatorilor.

El a arata ca FC U Craiova a luat un credit de la CEC Bank garantand cu drepturile de televizare pe care societatea urma sa le incaseze de la Federatia Romana de Fotbal, conform contractului de asociere.

”Am primit de la Liga Profesionista de Fotbal un incris prin care eram informat ca sumele de bani cu titlu de drepturi de televizare urmau sa fie trimise in conturile FC U Craiova deschise la CEC Bank. Liga Profesionista de Fotbal stia de contractul in participatie, dovada ca din 2009 a livrat banii in conturile FC U Craiova. Intrucat resursele financiare de la Fotbal Club Craiova erau insuficiente, avand in vedere ca salariile jucatorilor depaseau veniturile, eu, sotia si fiica am facut credite sa tinem echipa, una peste alta, peste 21 de milioane de euro de cand am devenit actionar la Fotbal Club Craiova. Scopul meu a fost de a face o echipa competitiva pentru a participa in Champions League. Inca din 2007 am adus in patrimoniul societati, pentru care si in prezent Universitatea Craiova are de incasat 47 de milioane de euro”, a mai spus Mititelu.

Finantatorul echipei de fotbal a mai aratat ca, la sfarsitul anului 2010, intre el si Dumitru Dragomir, atunci presedinte al LPF, a izbucnit un conflict, el fiind nemultumit de modalitatea in care urma sa vanda drepturile de televizare din Liga I.

"Se vedea ca are deja un cumparator. Fiind nemultumit de faptul ca am vorbit despre modul de atribuire a drepturilor de televiziune ale Ligii I, Dragomir a inceput sa ma atace public, aducandu-mi jigniri in presa. Cand m-am ridicat la sedinta si am zis ca nu este corect, s-a inrosit si a inceput sa bage. Apoi s-a aliat cu Piturca. In 2010, am discutat cu Piturca despre postul de antrenor la echipa. Eu aveam o speranta sa primesc banii de pe un teren de la ANRP. In negocierile cu Piturca m-am bazat pe obtinerea despagubirilor, urmand ca sumele de bani preconizat a fi obtinute sa le folosesc pentru a face o echipa si mai mare. Piturca s-a angajat sa rezolve la ANRP”, a mai spus Adrian Mititelu.

Intrebat de dintre judecatorii din complet cum ar fi facut fostul selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei acest lucru, Mititelu a spus: “Piturca mi-a spus ca trebuie sa dau 40 la suta din valoarea despagubirilor unui domn care avea intrare la ANRP. Sincer sa fiu, nu imi amintesc cum il cheama. Nu am fost de acord deoarece ulterior am aflat de la Victor Piturca ca trebuie sa dam mai mult. De asemenea, a zis ca altfel nu o sa iau niciodata despagubirea. Nu s-a mai dat nimic. Nu vreau sa epatez, dar mi-a fost teama. Mi-am dat seama ca acea suma reprezinta mita si mi-a fost teama”.

Adrian Mititelu a mai spus ca el nu voia sa vanda niciun jucator, iar Piturca i-a spus ca are nevoie de bani multi, astfel ca s-a ajuns la situatia de a fi imprumutat de acesta cu 1,5 milioane de euro, cu dobanda de 3%, urmand sa dea 1,8 milioane de euro.

"Banii nu i-am vazut niciodata. Am inserat in contractul de munca cu Piturca ca anternorul urma sa primeasca o prima de instalare de 1,8 milioane de euro, care ascundea imprumutul. Suma de bani imprumutata a ramas in posesia lui Piturca, dar a fost consemnata in contabilitatea Fotbal Club U Craiova, creditare Victor Piturca. Conflictul cu Piturca a inceput la o luna de la instalare. Desi aveam asteptari de la el, fiind considerat un antrenor bun si sever, situatia era cu totul alta, rezultatele nu erau cele asteptate, iar in cantonament era debandada. Secunzii si unii jucatori jucau jocuri de noroc. Piturca era manager si antrenor, ulterior si-a angajat si antrenor principal. Venea de doua ori la antrenamente. Oamenii din apropierea lui Piturca au inceput sa vorbeasca: gata, ii luam echipa daca nu restituie banii pana in martie. in contractul incheiat cu Piturca era inserata o clauza ca daca o parte reziliaza, trebuie sa ii plateasca celeilalte cinci milioane de euro. Atitudinea lui Victor Piturca, ca acesta urma sa imi preia clubul, s-a datorat si faptului ca am refuzat sa platesc la ANRP catre intermediar suma pentru despagubiri. Nu mai ma lasa la stadion. Daca voiam 12 invitatii la tribuna, imi dadea numa 10”, le-a mai spus Mititelu judecatorilor.

Adrian Mititelu a precizat ca, dupa certurile dintre ei, intr-un final, o Comisie de cercetare a desfacut contractul de munca al lui Piturca.

”Nu a contestat decizia, insa a depus o actiune la comisiile FRF, solicitand sa se constate ca eu am reziliat unilateral si a solicitat prima de instalare de 1,8 milioane de euro si clauza de reziliere de cinci milioane de euro. Atat in fond cat si in calea de atac, clubul a fost obligat sa ii plateasca sapte milioane de euro. Presedintele comisiei jurisdictionale a FRF, Gabriel Manu, era avocatul lui Piturca de 10 ani. Nu stiam unde sa depun actiunea la instanta civila, de aia am facut si la Craiova, si la Bucuresti. (...) Cererile de chemare in judecata au fost formulate numai impotriva lui Victor Piturca. Dupa introducerea actiunilor, am primit doua adrese de la FRF. Prima am primit-o prin fax, pe 8 iulie, si-mi cerea sa imi retrag actiunile impotriva federatiei. Am chemat avocatii, fiind putin panicat, iar acestia mi-au comunicat ca nu este nicio problema, ca ne incadram pe statutul federatiei. Statutul permite in cazul litigiilor de munca actiuni la instantele civile”, a aratat Mititelu.

Acesta a adaugat ca atunci a transmis FRF ca litigiile nu sunt declansate impotriva federatiei, dar in 13 iulie a primit o alta adresa prin care era anuntat ca, daca nu isi retrage actiunile, va fi exclus.

“Cu o seara inainte, pe 12, vorbeam cu Gigi Becali, care mi-a spus: «Ba, te vor exclude». Nu mi-a zis nume, dar mi-a dat de inteles ca stie de la Borcea. Victor Piturca era prieten cu Dumitru Dragomir si datorita acestei prietenii Piturca a devenit antrenorul echipei nationale, el a pus la cale totul. Hotararea de excludere a clubului a fost determinata de rugamintea lui Piturca adresata lui Sandu si Dragomir sa excluda U Craiova. Ei au existat pentru ca a existat o intelegere intre ei sa imparta prada, adica jucatorii clubului. In primavara anului 2011, intre mine si Dragomir se accentuase conflictul. Sandu a achiesat la planul lor sa ma distruga. Sandu controla tot. El facea regulamente, el stabilea arbitrii si era nemultumit ca eu am inceput sa ma plang ca erau comise abuzuri sub conducerea sa. El stabilea comisiile jurisdictionale, dupa bunul plac”, a mai spus Mititelu.

Instanta a stabilit urmatorul termen de judecata in 26 aprilie, cand vor avea loc noi audieri.