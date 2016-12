Seara in care se pot face INCA DOUA transferuri la Steaua! Anuntul lui Becali in Poiana Brasov

Becali e all-in in lupta pentru titlu! Discuta chiar in aceasta seara despre inca doua transferuri importante.

Teixeira si Junior Morais sunt jucatorii de la Astra pe care ii mai vrea Steaua. Becali negociaza direct cu patronul de la Giurgiu, Ioan Niculae, in Poiana Brasov. Cei doi au stabilit intalnirea chiar in timp ce Becali dadea un interviu in Poiana. Niculae l-a sunat pe patronul Stelei pentru a-l anunta ca ajunge in cateva ore.

Dupa ce i-a luat pe Enache, Boldrin, De Amorim si Alibec pentru o suma cumulata de 3,3 milioane de euro, Becali ii mai poate da cateva sute de mii lui Niculae pentru Teixeira si Morais. Stelistul spera sa nu fie nevoit sa plateasca mai mult de 400 000 pentru cei doi. In cazul in care ar ajunge la Steaua, Morais si Boldrin i-ar oferi doua optiuni importante lui Reghecampf in primul 11. Morais s-ar lupta pentru locul de titular cu unul dintre cei mai constanti oameni din lot in 2016, sarbul Momcilovic, in timp ce Teixeira ar putea intra in stanga, in centru, dar si in spatele varfului.