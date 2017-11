Seara in care Pantiru a fost Panzerul iesenilor! Cine e fotbalistul de 10.000 euro care i-a rapus pe stelisti

Ionut Pantiru, fotbalist in varsta de 21 de ani, a fost eroul lui CSM Iasi in meciul cu Steaua. El a marcat unicul gol al partidei in minutul 47, cu un sut superb din prima, fara sperante pentru Nita, dupa o greseala a lui Planic.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Ionut Pantiru are 21 de ani si in urma cu mai putin de un an evolua in liga a treia, la Stiinta Miroslava. Erou al echipei lui Stoican acum, acesta i-a costat pe ieseni de 200 de ori mai putin decat a dat Steaua pe Florinel Coman.

Pantiru a inceput fotbalul la LPS Iasi, dar a trecut timp de un an si pe la Academia Hagi. Acesta nu a ramas, insa, la Ovidiu, ci si-a incheiat junioratul tot la LPS Iasi, de unde a facut pasul catre liga a treia, la Miroslava si Sighetul Marmatiei.

Tanarul mijlocas a debutat in Liga I in luna februarie a acestui an, intr-un meci cu CFR Cluj.

Golul impotriva Stelei a fost primul pentru el in prima liga.

"Am avut ceva emotii in momentul in care am fost chemat la incalzire, dar mi-au trecut cand am intrat pe teren. Cand esti acolo, nu mai tii cont de emotii", spunea Pantiru la momentul debutului in Liga I.

"Voi munci si mai mult. Am fost putin emotiv la inceput, pentru ca toata lumea stie ca Steaua e cea mai buna echipa din tara. Dar am fost sprijiniti de niste suporteri minunati si asta ne-a dat incredere. Golul il dedic familiei si antrenorului", a spus el dupa golul marcat aseara.