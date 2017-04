Se vad MILIOANELE! Daca ia titlul, Steaua e cap de serie in turul 3 al Ligii! Cu cine poate pica

Steaua are traseu destul de usor in Champions League, daca va deveni campioana.

Steaua are meci decisiv cu Viitorul pentru titlul de campioana in etapa urmatoare.

Pe langa bucuria cuceririi unui nou titlu, Steaua se bucura si pentru transeul din preliminariile Champions League. Echipa lui Reghe ca fi cap de serie in turul 3 preliminar, acolo unde poate da peste nume ca Sheriff Tiraspol, Qarabag si Hafnarfjordur. Malmo, Hapoel Beer Sheva si Rijeka sunt cele mai periculoase nume din calea Stelei, insa niciuna nu este de calibrul lui Manchester City ca in sezonul trecut.

Calificarea in playoff ar insemna accederea in grupele Europa League, acolo unde Steaua ar incasa aproape 10 milioane de euro.

Becali a promit 10 transferi si a promis ca nu-l vinde pe Alibec pentru ca vrea revenirea echipei in grupele Champions League. In playoff, Steaua poate sa fie chiar cap de serie, cu o conditie importanta insa: Plzen sa nu devina campioana Cehiei. Cu 6 etape inainte de final, Viktoria are 1 punct in fata Slaviei Praga, echipa cu coeficient mult sub al Stelei.

Totusi, chiar daca nu e cap de serie, Steaua poate da peste Celtic, Salzburg, Copenhaga, Olympiacos Pireu si Plzen. Steaua e prima sub linia capilor de serie, iar daca una din acestea va pierde in turul 3, atunci Steaua va deveni cap de serie.

Stelei ii lipsesc doar 2,5 puncte anul acesta ca sa fie in urna favoritelor din Champions League. Diferenta e facuta in sezonul 2015-2016, cand fosta liderul Ligii I a pierdut in Champions League cu Partizan si in Europa League cu Rosenborg.