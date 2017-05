Se schimba RADICAL Liga 1! Cum va fi stabilit ultimul loc de Europa si cine retrogradeaza

FRF le pregateste o surpriza celor 14 cluburi din Liga 1!

Din sezonul viitor, lupta pentru stabilirea retrogradatelor si a ultimei echipe calificate in Europa League se poate schimba radical. Firma olandeza recomandata de UEFA pentru imbunatatirea sistemului competitional din Liga 1 a propus schimbarea desfasurarii play-out-ului. In prezent, pentru evitarea retrogradarii se bate cele 8 echipe care n-au prins play-off-ul, grupate toate intr-o serie. Rezulta un minicampionat plictisitor, urmarit cu foarte putin interes atat de fanii de pe stadion, cat si de telespectatori. Hypercupe a oferit o alternativa care ar dinamiza radical competitia.

Play-off-ul ramane neschimbat, insa in play-out vor fi schimbari majore. Cluburile ar urma sa fie impartit in doua serii de cate 4 care ar urma sa joace in sistem fiecare cu fiecare, deci 6 meciuri, scrie Gazeta Sporturilor.

Barajul pentru Europa

*se joaca incrucisat, locul 1 dintr-o serie cu locul 2 din cealalta, tur-retur.

*castigatoarele celor doua baraje joaca intre ele, tur-retur.

*castigatoarea play-out-ului va juca baraj cu ultima echipa din play-off, clasata pe ultima pozitie de cupa europeana. Se va juca tur-retur. Cine castiga merge in Europa.

Baraje pentru Liga 1

*se joaca incrucisat, locul 3 dintr-o serie cu locul 4 din cealalta, tur-retur. Echipele care pierd retrogradeaza

*cine castiga se va intalni in alt baraj, tur-retur.

*invingatoarea se salveaza, invinsa va juca baraj tur-retur cu ocupanta locului 3 din liga a 3-a.