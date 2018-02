Se schimba formatul Ligii 1? Gino Iorgulescu: "Este o varianta sistemul primavara - toamna propus de Lupescu!"

Presedintele LPF a vorbit si despre absenta celor de la Dinamo din playoff.

Presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, sustine ca ratarea calificarii echipei Dinamo in play-off reprezinta o pierdere, dar este convins ca CSM Poli Iasi nu va face doar act de prezenta in partea a doua a sezonului.

"Dinamo e o echipa de traditie, o echipa cu nume si mai erau si meciurile cu FCSB. Dar si Iasiul a ajuns la un nivel destul de bun incat sa demonstreze ca nu face doar prezenta in play-off. CSM Poli Iasi are si ea pretentii. Insa Dinamo este o pierdere, trebuie sa recunoastem", a afirmat Iorgulescu intr-o conferinta de presa.

Oficialul a mentionat ca partida din etapa a 26-a, Concordia Chiajna - FC Voluntari, amanata din cauza vremii nefavorabile, se va disputa cel mai tarziu pana joi. "Din pacate este un meci, Concordia - Voluntari, care nu s-a putut juca ieri. Se spunea ca de ce jucam in decembrie si uite ca a fost bine ca am jucat atunci. Acum avem doar 1 meci care ne incurca, dar sa speram ca se va disputa pana joi cel tarziu ca sa putem incepe play-off-ul si play-out-ul. Am vazut ca si Cupa s-a amanat. Depinde cum e la ora jocului, daca nu mai ninge, daca terenul e curatat, arbitrul e cel care decide la fata locului", a afirmat el.

De altfel, Iorgulescu a adaugat ca ideea lansata de candidatul la presedintia FRF, Ionut Lupescu, referitoare la un campionat primavara-toamna, poate fi luata in calcul. "Daca ne uitam ce se intampla acum, un sistem precum cel propus de Lupescu ar fi bun pentru ca nu am mai intrerupe campionatul in vara. Ar fi avantajul ca in cupele europene echipele ar fi in forma maxima. Iar in perioada decembrie-martie s-ar putea face pregatire. Ar fi o idee buna. Vara poti sa joci mai tarziu daca sunt 35 de grade", a precizat Iorgulescu.

Prezent la lansarea candidaturii lui Ionut Lupescu, Iorgulescu a mentionat ca va participa si la evenimentul in care Razvan Burleanu isi va anunta oficial candidatura daca va fi invitat. "Am prezenti la lansare pentru ca am fost invitati de Ionut Lupescu. Mai ales ca acolo era toata lumea fotbalului... cred ca trei generatii in urma, daca nu mai mult. Asa ca ne-a facut placere sa mai vorbim. Daca ma cheama si domnul Burleanu si sunt liber, ma duc si la lansarea dumnealui. Nu stiu daca e vreun club din Liga I care il va vota pe domnul Burleanu. Fiecare candidat isi face propria campanie, iar la mine nu a venit vreun club sa se destainuie ca il voteaza pe Burleanu", a mai spus Gino Iorgulescu.