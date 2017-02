ALERTA Se schimba calculele in Liga I. TAS judeca un nou dosar: "Cu punctele alea, am fi aproape de Play Off"

Comisia de Licentiere a impartit depunctari in stanga si in dreapta in acest sezon. Intre echipele afectate se numara ACS Poli, ASA Targu Mures, CFR, Pandurii si Gaz Metan.

Toate cele cinci formatii sanctionate la recomandarea Comisiei de Licentiere a FRF spera, insa, sa aiba castig de cauza in cele din urma. Acestea vor sa-si recupereze punctele luate la inceputul ori la jumatatea sezonului.

Dintre cele cinci, doua formatii au sanse reale la Play Off: Gaz Metan Medias (locul 4) si CFR Cluj (7).

Oficialii medieseni ai Gazului anunta ca vor primi in aceasta saptamana un raspuns in cazul apelului facut la TAS in privinta depunctarii. Antrenorul Cristi Pustai s-a declarat, dupa egalul cu ACS Poli, scor 1-1, increzator.

"Sa vedem ce va decide TAS-ul in aceasta saptamana, pentru ca se judeca speta. Probabil, cu cele trei puncte, ne vom asigura prezenta in Play Off", a spus Cristi Pustai, antrenorul Gazului.

"E bine ca nu am pierdut, a fost un meci deschis oricarui rezultat. Cred ca este un rezultat echitabil.

Am incercat sa fim periculosi pe contraatac, insa nu am fost atacati foarte mult.

Meciul s-a deschis dupa ce am ramas in 10 oameni si am primit gol. In acel moment am riscat", a mai spus Pustai.

Daca Mediasul primeste inapoi cele trei puncte, locurile in clasament nu se modifica, dar formatia lui Pustai va face 38 de puncte si ar avea cu 6 mai multe decat Dinamo si Astra, si cu 7 peste CFR.

Clasamentul in acest moment