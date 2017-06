Se pregateste o schimbare URIASA in Liga 1, LPF se opune! Cate echipe ar putea juca in campionat

Numarul de echipe din Liga 1 s-ar mutea modifica in urma studiului pe care o firma specializata l-a facut pentru FRF.

Schimbarile majore nu ar urma sa aiba loc decat din sezonul 2019 - 2020, cand Federatia vrea 16 cluburi in prima liga. Compania olandeza care a lucrat pentru FRF propune acum un nou sistem pentru desfasurarea play-out-ului. Si numarul de echipe care intra in fazele de play-out si play-off s-ar ptuea fi modificat chiar din aceasta vara! Federatia isi doreste ca play-out-ul sa devina mai atractiv dupa doua sezoane cu asistente si audiente modeste pentru meciurile de la retrogradare.

"Cu rea-credinta, FRF refuza sa introduca pe ordinea de zi a sedintei Comitetului Executiv discutarea conventiei anuale dintre Federatie si Liga, desi Liga a solicitat asta inca din 7 iunie. Federatia vrea sa analizeze o modificare a sistemului competitional, cu toate ca cele mai multe cluburi din Liga 1 au solicitat mentinerea actualului sistem. Cluburile din Liga 1 nu au cerut FRF sa contracteze o firma din strainatate pentru a analiza modificarea sistemului de organizare al Ligii 1.

Mai sunt doua saptamani pana la inceperea noului campionat, iar Federatia continua sa ingreuneze activitatea cluburilor care nu stiu programul competitional al sezonului urmator. Asta pentru ca nu a fost aprobat de Comitetul Executiv al FRF, cu toate ca a fost transmis de Liga inca din 11 mai. Deciziile privint Liga 1 apartin celor 14 cluburi membre ale LPF. De altfel, asa se intampla in tot fotbalul modern. De curand, UEFA a decis ca ligile profesioniste sa fie incluse in procesul de luare a deciziilor la nivelul fotbalului european. FRF, prin atitudinea sa, continua sa fie in afara unui trend european", a spus Justin Stefan, citat de Dolce Sport.