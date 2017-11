Se pregateste bomba iernii in Liga I?! Keseru, chemat sa se bata la titlu cu Steaua si CFR: "Ar fi bine sa mai avem un jucator care stie limba bulgara"

Ca sa ia titlul, Craiova se gandeste sa-l ia pe Keseru!

Italianul Mangia nu ii lasa pe olteni sa petreaca de ziua Romaniei cu fasole si ciolan. Acesta le-a cerut fotbalistilor concentrare maxima in ultimele etape, pentru ca echipa sa termine cat mai bine anul.



Trei bulgari joaca la Craiova si acestia le-au propus sefilor sa-l transfere pe Keseru, cel mai bun marcator de la sud de Dunare.

"Ar fi un plus pentru noi daca am avea un jucator care vorbeste limba bulgara. Va fi bine pentru noi, e un jucator bun", spune Hrist Zlatinski.



Craiova are meci impotiva campioanei Viitorul. Hagi si Baluta vor fi fata-n fata dupa ce fotbalistul Craiovei a spus ca Ianis n-are loc la olteni. Hagi l-a iertat. E suparat ca fotbalul romanesc a ajuns rau.

"Cateodata, in mintea mea, am senzatia ca e mai bine sa dispar. A disparea inseamna sa plec si eu din tara", spune si Hagi.