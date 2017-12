"Se loveste mingea de el si intra in poarta". Stelistii i-au gasit o noua porecla Bizonului Gnohere! Cu ce fotbalist urias il compara

Steaua 4-0 Juventus Bucuresti | Ros-albastrii inving si se apropie la 5 puncte de CFR, chiar daca au facut o prima repriza slaba. Tanase, de doua ori, Gnohere si Budescu au marcat. "Bizonul" a ajuns la 11 reusite stagionale.

Lasat pe banca la inceputul partidei, Gnohere a intrat in repriza secunda si si-a facut datoria. Acesta a reusit sa isi treaca numele pe tabela de marcaj, dupa o faza la care Coman a tras in el si mingea s-a dus in poarta lui Draghia.

"Bizonul e un fel de Inzaghi, se loveste mingea de el si intra in poarta", a spus Florin Tanase la finalul partidei.

Autor a doua reusite, Tanase a vorbit si despre forma lui Denis Alibec, dar si despre prestatia sa buna.

"Ne pare rau pentru Denis, speram ca el sa marcheze, sa sparga gheata", a mai spus Tanase.

"Eu muncesc mult, ma antrenez suplimentar, incerc sa dau tot ce am mai bun", a conchis el.