Se joaca? Imagini ULUITOARE de la Targu Mures! Meciul cu Voluntari, in MOCIRLA. FOTO

Liga I se scufunda la propriu in noroi!

Dupa ce au avut probleme cu gheata la meciul cu Pandurii din decembrie, cei de la ASA Targu Mures au acum probleme cu noroiul. Gazonul a disparut in totalitate, iar partida cu Voluntari de la 20:30 se va disputa in mocirla. Asta daca arbitrul va decide startul partidei.



In decembrie, cei de la Pandurii au refuzat sa mai iasa pe teren in repriza a doua de teama unor accidentari si au pierdut meciul cu 3-0 la masa verde.