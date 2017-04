Lupta nebuna! Dinamo sau Sumudica ii pot lua titlul Stelei! Clasamentul actualizat si PROGRAMUL ULTIMELOR ETAPE

Viitorul este avantajata de rezultatele din meciurile directe, in caz de egalitate de puncte cu Steaua.

Un singur pas gresit al Stelei si titlul poate ajunge in curtea lui Hagi.

FCSB si Viitorul sunt despartite de 3 puncte in clasament, iar constantenii sunt avantajati de rezultatele din meciurile directe (3-1, 1-1).

In ultimele trei etape, Viitorul are doua meciuri pe teren propriu. Steaua are doar unul, in ultima etapa, cu Craiova, si doua deplasari infernale, cu Dinamo si Astra.



O infrangere a Stelei si victorii pe linie pana la final pentru Viitorul, ar face ca trofeul sa ajunga la Ovidiu.





Iata programul luptei la titlu pe final de sezon:



STEAUA

Dinamo (d)

Astra (d)

Craiova (a)

VIITORUL

Astra (a)

Craiova (d)

CFR Cluj (a)