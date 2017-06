Se intampla ceva la Steaua! Dupa Budescu si Gnohere, a venit randul lui Alibec. Cum arata acum atacantul FOTO

Jucatorii Stelei par intr-o forma foarte buna dupa primul cantonament.

Denis Alibec pare ca a inceput sezonul cu o victorie inainte sa dispute vreun meci. Atacantul Stelei a scapat de burta care l-a urmarit in ultimele sezoane, si pe care a etalat-o in toata splendoarea ei in cantonamentul din iarna, atunci cand abia a venit de la Astra.

Alibec a aparut la antrenamentul Stelei din cantonamentul din Olanda in bluza de incalzire, care se muleaza pe abdomenatunci cand merge, oferind imaginea unei burti... lipsa :)

Revenit accidentat de la echipa nationala, Alibec a intrat intr-un program special de antrenament, care se pare ca ii prieste. Acesta cuprinde antrenamente separate de restul echipei, pentru a-l ajuta sa se recupereze dupa accidentare, dar si sa ajunga intr-o forma fizica ideala.

Daca restul echipei a iesit la plimbare cu bicicleta, Alibec a fost nevoit sa se plimbe separat prin parcare, nefiind lasat sa faca un efort prea mare :)

Alibec nu e singurul stelist care s-a "subtiat" de cand a venit la Steaua. Budescu arata intr-o forma excelenta dupa primul cantonament, iar Gnohere a ajuns "numai fibra" dupa ce a scapat de peste 5 kilograme.