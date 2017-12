Se face in iarna! Transferul lui Ganea la Bilbao, anuntat in urma cu cateva momente de Marca: suma pe care o va primi Viitorul

Athletic Bilbao si-a stabilit tintele pentru aceasta iarna! Cristian Ganea este una dintre ele.

Athletic Bilbao a avut interzis la transferuri in ultimii doi ani. Ultima mutare a fost cea a lui Raul Garcia in 2015. Acum, Bilbao vrea sa recupereze timpul pierdut.

Potrivit Marca, Bilbao are doua tinte majore pentru perioada de mercato din iarna: Cristian Ganea si Igor Angulo. Athletic Bilbao ii vrea pe ambii cu orice pret, noteaza Marca. Bilbao il urmareste de mai mult timp pe Ganea, iar in iarna vrea sa faca oferta concreta. Bilbao a discutat cu cei de al Viitorul si au ajuns la un acord pentru aproximativ 600.000 de euro.

Igor Angulo, fost jucator la Bilbao in perioada 2003-2008, a ajuns la 33 de ani, dar traieste o a doua tinerete in Polonia. Mijlocasul are evolutii foarte bune la Górnik Zabrze si a atras atentia fostei sale echipe. Angulo a recunoscut in mod public ca nu ar spune nu unei reveniri la Bilbao imediat ce a auzit de aceasta posibilitate.