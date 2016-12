"Se distruge cel mai mare club din Romania!" Mesajul de REVOLTA al lui Chipciu la adresa generalilor de la CSA

"Domnilor generali, nu distrugeti cel mai mare club din Romania!", e revoltat Chipciu. Ca si Steaua, Chipciu si Stanciu au incheiat anul pe locul 2 cu Anderlecht.

"Maratonistul" ii spun belgienii lui Chipciu. Fostul stelist alearga dupa glorie la Bruxelles. N-a marcat din nou, dar Anderlecht a castigat cu 2-0 in deplasare.

"Anderlecht e exact ca Steaua aici, o clasare pe locul 2 ar fi un esec. Nu cred ca e cel mai bun an al meu. Cu echipa nationala la Euro nu am avut un parcurs foarte bun si cu Steaua nu am luat campionatul", spune Chipciu.

Chipciu si Stanciu au plecat la timp de la Steaua. Sufera in Belgia pentru situatia in care au ajuns stelistii.

"Se pare ca se distruge cel mai mare club din Romania si cel mai cunoscut de cei de afara si imi pare foarte rau", spune Chipciu.

"La fel cum s-a intamplat si cu Rapidul sper sa nu se intample si cu Steaua", declara Ghionea.

In ultimele meciuri, doar Chipciu a fost titular la Anderlecht, nu si Stanciu, care are oferte din Anglia.



"Nu cred ca la varsta mea mai am sansa sa ajung la o echipa foarte mare", mai spune Chipciu.