Se dau loviti jucatorii Stelei? "Am primit un mesaj! Il cred!" Ipoteza incredibila: motivele pentru care unii fotbalisti s-ar declara accidentati

Steaua are infirmeria plina. Nu mai putin de 7 jucatori sunt accidentati in acest moment.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Romario Benzar, Balasa, Planic, Morais, Teixeira, Budescu si Alibec ies din calculele lui Dica din cauza accidentarilor. Ion Craciunescu sustine ca a primit un mesaj din care a inteles ca exista posibilitatea ca unii dintre fotbalisti sa se dea loviti, nemultumiti de statul lor la echipa sau de criticile venite din partea conducerii.

"Am primit un mesaj. Nu luati in considerare ca s-ar putea ca unii dintre jucatori sa fie suparati-accidentati? De ce sunt suparati si pe cine? Pe o persoana din club. Poate au fost niste critici la adresa unora, poate ca sunt suparati chiar pe patron. S-ar putea sa fie unii dintre jucatori care sa se dea accidentati. Prea sunt multe aceste accidentăti, prea sunt iesite din tipar si prea toate sunt in acelasi timp. Eu cred in mesajul pe care l-am primit”, a declarat Ion Craciunescu la DigiSport.

Aceeasi idee a fost lansata chiar de antrenorul Stelei. Dica a declarat inaintea meciului cu Lugano ca nu isi explica aceste accidentari dese.