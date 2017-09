Se cauta un GREU! Becali, gata sa arunce la tinte de MILIOANE pentru Steaua! Vrea inca doua super transferuri

Patronul Stelei s-a suparat rau dupa egalul de la Cluj.

Becali a fost categoric dupa 1-1 cu CFR. A lasat de inteles ca e nemultumit de Dica si de mai multi dintre jucatori. Vrea noi achizitii la mijlocul terenului.

"Ce sa fac? Cateodata imi vine sa ma las! Sau sa mai dau niste milioane, sa mai iau doi! Ne trebuie jucatori la mijloc", a spus aseara Becali.

Cum politica de transferuri a Stelei se concentreza aproape exclusiv pe jucatori din Liga 1, Becali e asteptat sa incerce mai intai variante interne. Numai ca solutiile cu profilul pe care il vrea Becali sunt fie inaccesibile, fie nu au inca aerul de certitudine pe care si-l doresc ros-albastrii. Astfel, piata internationala devine o posibilitate care castiga argumente.

Primul nume de pe lista Stelei pentru ianuarie: Andrei Artean. Fotbalistul de 24 de ani a fost un om important pentru ACS Poli atat sezonul trecut, cat si in etapele scurse de la startul acestul campionat. Cluburile au fost aproape sa se inteleaga si in vara, insa Artean a ramas in cele din urma la Timisoara din cauza unor detalii financiare minore. Steaua se va intoarce dupa el in iarna, lucru confirmat si de antrenorul Dica.

Becali e la vanatoare de nume, iar Artean nu intra in categoria Alibec - Budescu - Teixeira. Liga 1 ofera solutii putine pentru centrul terenului, iar Becali are doua optiuni: fie repeta modelul de business din cazul Planic, fie cheltuieste mult pe un jucator din Liga 1 de care echipa nu are neaparat nevoie. Pentru al doilea scenariu, favoriti sa fie ofertati sunt Baluta si Morutan. Daca va reusi sa-l ia pe unul dintre ei sau chiar pe amandoi, Steaua va fi obligata sa improvizeze din nou. Baluta ar ocupa clar unul dintre locurile din spatele lui Alibec, astfel ca timpul de joc a cel putin doi dintre Bdescu, Tanase, Coman, Man si Teixeira va fi limitat. Pentru Morutan, Becali ar vrea sa aplice aceeasi strategie folosita si in cazul lui Dennis Man. Pustiul de la Botosani nu ar pune presiune prea mare din start pe primul 11 si ar putea sa produca impact in special ca varianta pentru reprizele secunde ale partidelor.

Dupa transferul lui Nedelcu, Dica parea sa fi gasit cuplul titular la mijloc. 'Nedelcu - Pintilii' nu are insa creativitatea pe care si-o doresc patronul si cei din staff-ul tehnic. Pintilii, 32 de ani, e asteptat sa iasa din schema unei eventuale noi revolutii in lot care ar urma sa puna un nume nou langa Nedelcu. Pana acum, variantele incercate pentru centrul terenului, Morais, Popescu sau Achim, n-au functionat la nivelul unei confirmari depline.

