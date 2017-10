Se anunta nebunie: oltenii inaugureaza noul Oblemenco impotriva Stelei! Marcel Popescu: "Pana pe 20 vor fi gata avizele"

CSU Craiova va inaugura noul stadion Ion Oblemenco impotriva Stelei. Marcel Popescu, presedintele echipei din Banie, spune ca initial s-a dorit ca primul meci sa fie cel din Cupa Romaniei, cu Sepsi OSK.

Marcel Popescu spune ca oficialii Craiovei le-au propus omologilor de la Sepsi OSK Sfantu Gheorghe sa joace meciul din Cupa Romaniei pe noul stadion Ion Oblemenco, insa au fost refuzati de covasneni.

In aceste conditii, spune Popescu, inaugurarea se va face la urmatorul meci al Craiovei, cel cu Steaua.



"Este o mare realizare tehnica si faptul ca a fost proiectat si construit de romani ma face sa cred ca avem un potential extraordinar si la designeri si la arhitecti, cat si la constructori.

Am intentionat sa jucam cu Sepsi in Cupa, pe 24 octombrie, dar am fost refuzati. Ramane sa jucam meciul urmator acolo, pe 29. Eu sunt convins ca pana pe 20, stadionul va avea toate avizele necesare deschiderii si folosirii lui pentru ce a fost construit.

Am avut patru jucatori plecati la echipele nationale si dupa intreruperile astea este extrem de important peste cine dai. Nu ar fi extrem de complicat de gestionat situatia daca infrastructura ar permite ca deplasarile sa se faca in conditii normale. Deplasarea de la Iasi a fost destul de delicata avand in vedere evenimentele culturale de acolo> Chiar cei de la Iasi au cerut amanarea meciului", a spus Marcel Popescu la Radio Sport Total FM.