Se alege antrenorul pentru Steaua Armatei: "Am 5 nume pe lista!" Anuntul de ultima ora al lui Lacatus

Steaua Armatei pregateste deja planul pentru noul sezon. Pana la sfarsitul lunii, CSA Steaua va avea antrenor, anunta directorul sportiv Marius Lacatus.

Omul care va sta pe banca pentru noua Steaua va fi ales de pe o lista cu 5 nume. Lacatus a dezvaluit ca toti antrenorii pe care i-a contactat sunt fosti jucatori stelisti. Oficialul asigura ca Steaua nu va incepe in liga a 3-a, desi au existat discutii in acest sens.

"Am avut discutii cu antrenori, sunt 5 pe care i-am abordat. Am discutat cu ei si imi doresc sa reusim sa numim un antrenor pana la sfarsitul lunii februarie. Toti cei cu care am discutat sunt fosti jucatori ai Stelei. Practic avem posibilitatea sa ocupam si un loc in liga a 3-a, dar nu en dorim acest lucru. Se putea face asta prin asociere cu un alt club care din punct de vedere financiar nu sta foarte bine. Exista aceasta posibilitate. Nici cei din conducerea clubului, nici eu si nici cei din conducerea Ministerului nu am agreat aceasta varianta!", a spus Lacatus la Digisport.