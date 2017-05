"Hagi este dezgustat si profund dezamagit de atitudinea lui Gigi Becali!" Scrisoarea Viitorului in ziua in care Becali asteapta votul Comitetului Executiv

Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari! Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Clubul Viitorul a postat astazi pe site-ul oficial un comunicat ca o scrisoare adresata lui Gigi Becali, in care se vorbeste despre "dreptate si adevar", in contextul luptei in afara terenului pentru titlul din Liga I.

"Hagi este dezgustat si profund dezamagit de atitudinea lui Gigi Becali", scrie Viitorul in comunicat.

Iata scrisoarea mai jos, redata integral:



Referitor la declaratiile publice ale domnului Becali, din data de 25 mai 2017, preluate de mai multe site-uri si publicatii, dorim sa precizam urmatoarele:

- Dreptatea si adevarul de care vorbeste domnul Becali in decalaratia sa nu este stabilita de avocatul pe care-l plateste, ci va fi stabilita de instantele de judecata, in cazul unui eventual proces.

- Dreptate si adevar este atunci cand echipa noastra a terminat prima faza a sezonului competitional la o diferenta de 4 puncte fata de FCSB.

- Dreptate si adevar este atunci cand echipa noastra a obtinut o victorie si un egal in meciurile directe cu FCSB, in Play-Off.

- Dreptate si adevar este si atunci cand cluburile de fotbal din Romania, cluburi din strainatate, oameni de fotbal, Federatia Romana de Fotbal, Liga Profesionista de Fotbal, ziaristi, ne-au felicitat pentru castigarea titlului de campioni.



In randul oamenilor care ne-au felicitat si care ne considera campioni se numara si actualii si fostii jucatori ai echipei FCSB, conducatorii acestui club, dar si cei mai multi dintre suporterii stelisti.



Singurul care nu ne-a felicitat si care nu poate sa accepte succesul nostru este domnul Becali.

Pe aceasta cale ii transmitem domnului Becali ca un campionat se castiga pe terenul de fotbal, prin munca si nu cu bani, asa cum se intelege din atitudinea si din afirmatiile sale de genul "…sa vedem cine va castiga la sfarsit ….eu sunt cu banii …Gica e cu tehnicul (adica cu munca)"!!!!!!!!!



De asemnea il intrebam public pentru ce dreptate si adevar lupta si pentru cine atata timp cat lumea, inclusiv suporterii stelisti, jucatorii, fostii jucatori, conducatori, ne considera campioni si ne-au felicitat pentru succesul obtinut?



Incheiem prin a mentiona ca dl. Gheorghe Hagi nu s-a certat cu domnul Becali, insa este dezgustat si profund dezamagit de atitutidea acestuia si de modul in care incearca sa castige un campionat.



Suntem surprinsi si dezamagiti de faptul ca un club ca FCSB, care se considera atat de mare, nu stie sa piarda si, totodata, sa accepte succesul nostru obtinut pe merite sportive.



Cu respect, FC Viitorul