Scrisoarea lui Dan Alexa la 24 de ore de despartirea de Concordia: "Ne place fotbalul inexistent! Noi antrenorii am ajuns sa ne facem meseria in genunchi"

Dan Alexa a parasit-o pe Concordia Chiajna dupa doar o etapa si i-a fost deja adus inlocuitor.

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Iata scrisoara publicata de Dan Alexa pe contul sau personal de Facebook:

"In lumina ultimelor evenimente intamplate as vrea sa clarificam cateva lucruri care mi se par esentiale.



De cand am semnat cu Concordia, am facut-o pentru ca mi s-a lasat impresia ca, aici, fotbalul a primit dreptul de a deveni calapod existential pentru oamenii care conduc aceasta echipa. Gluma a durat pana acum cateva zile, cand un sir de evenimente neasteptate a pus capat iluziei ca la Chiajna chiar se doreste performanta. Am ajuns la concluzia ca noua romanilor ne place prea mult fotbalul inexistent si aparent imaginativ. Ne dorim sa progresam, dar cautam progresul fara sa-l imbunam prin munca, investitii, rabdare si organizare.



Concordia Chiajna a luptat cu Dan Alexa pe banca pana la epuizare in sezonul trecut si a reusit sa se salveze miraculos de la retrogradare. Nu pot sa fiu ca antrenor mai fericit de dedicatia si pasiunea de care au dat dovada baietii mei, pentru care mi-as scoate in fiecare zi palaria. Imi doresc ca oamenii din conducere sa realizeze ca fara investitii nu poti face performanta ! Probabil acum Concordia Chiajna va semna pe banda rulanta jucatori ...



Un club care-si lasa jucatorii sa se pregateasca doar pe teren sintetitc, cauzandu-le uriase probleme la genunchi....nu poate face performanta. Acelasi club care, din pacate, ne-a adus in postura de a strange jucatorii de acasa, cu o ora inainte de meciurile oficiale... nu poate face performanta! Asta dincolo de obisnuitele probleme financiare pe care multe cluburi le au ... si de lipsa masiva de investitii din vara pentru intarirea lotului.



Ca antrenor este crunt sa constati ca echipe de liga secunda din Romania au investit mai mult decat echipa ta, care teoretic isi propune sa faca performanta in acest an! Este inadmisibil sa incepi sezonul competitional fara jucatori pe fiecare pozitie , la fel cum este intolerabil sa incepi campionatul cu un lot chiar mai slab decat anul trecut in ciuda promisiunilor facute.... probabil acesta este un semnal de alarma tras de mine si conducerea va remedia aceste probleme. Este pacat sa dispara si Concordia Chiajna din primul esalon.



Am asteptat sa se intoarca presedintele Cristi Tanase in tara pentru a avea o ultima discutie inainte de a mi prezinta demisia. Ii multumesc pt sustinere si pt faptul ca m-a rugat sa nu demisionez. Nimic nu m-a mai intors din drum. Faptul ca noi antrenorii am ajuns sa ne facem meseria in genunchi , am ajuns sa suportam cele mai mari compromisuri , ma face sa mi pun zeci de intrebari .... ce se va intampla cu fotbalul nostru ? Eu raman Dan Alexa si cu Concordia Chiajna si fara Concordia Chiajna! In CV-ul meu am deja prea multe echipe unde am luptat si am facut performanta fara niciun ban. Ceea ce pare sa fie un adevarat sindrom, mai ales daca tin cont de faptul ca la alte echipe am adus chiar eu bani de acasa si am reusit imposibilul!



Indubitabil, acest tip de climat nu este insa un mediu propice performantei, iar acest delir general nu poate continua la nesfarsit, decat daca fotbalul romanesc isi propune cu adevarat sa se autodistruga! Valoarea mea ca antrenor scade daca voi continua sa inchid ochii, la fel cum valoarea jucatorilor mei scade, in conditiile in care la mijloc nu exista interese comune si investitii pe masura! Pot tolera multe, dar sunt prea pasionat de profesia mea si prea fidel principiilor si jucatorilor mei, ca sa pot accepta ideea ca o echipa frumoasa poate fi distrusa cu buna stiinta!

Bafta Concordia Chiajna !

Dan Alexa"