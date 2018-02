Scos din lot de Becali, Enache si-a gasit de lucru in bucatarie! Fotografia postata de stelist: "Mamamiaaaaa"

Gabi Enache a fost scos din lotul Stelei dupa prestatia slaba din meciul cu Dinamo. Gigi Becali a spus ca acesta va pleca la vara.

Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Enache are zilele numarate la Steaua. Patronul Gigi Becali s-a suparat pe el dupa prestatiile slabe si a anuntat ieri, la Ora Exacta in Sport: "Mai are 6 luni de contract. Vom respecta contractul, dar apoi... Cine nu da razboi, nu are de cauta la Steaua. Aici trebuie sa joace doar tragatorii de elita".

Ramas la Bucuresti, in timp ce colegii sai au plecat in Italia, pentru returul cu Lazio, Enache s-a apucat de gatit. Acesta s-a facut "masterchef".