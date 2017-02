Schimbarea la fata: Steaua 2016 vs. Steaua 2017. Doar doi dintre titularii primului meci al sezonului mai au loc in echipa

Steaua a incheiat, in mare parte, campania de achizitii prin venirea lui Marian Pleasca. Totusi, orice eventuala oportunitate va fi fructificata de ros-albastri, care spun ca sunt dispusi sa mai aduca un jucator daca acesta indeplineste criteriile stabilite.

Fata Stelei se schimba din nou. Asa cum s-a intamplat in repetate randuri in ultimii ani, campania de achizitii purtata de echipa ros-albastra face ca primul 11 sa fie unul diferit fata de startul campionatului.

Daca Steaua incepea sezonul 2016/2017 cu fotbalisti precum Cojocaru, Tosca, Aganovic ori Tudorie in primul 11, acum situatia e cu totul alta.

Din primul 11 cu care Reghecampf a inceput sezonul, doar doi jucatori si-au pastrat locurile: Tamas si Momcilovic.

Fata de primul meci al campionatului, sapte jucatori nu se mai regasesc in lotul Stelei, in timp ce alti doi, Muniru si Tudorie, sunt vazuti ca fiind solutii de rezerva in acest moment.

Steaua, la primul meci al sezonului: 3-1 cu Viitorul

Cojocaru - Tamas, Tosca, Momcilovic - Adi Popa, Bourceanu, Muniru, Dan Popescu - Aganovic, Tudorie, Hamroun

Steaua 2017

Nita - Pleasca, Balasa, Tamas, Momcilovic - Pintilii, Ovidiu Popescu - Jakolis, Tanase, De Amorim - Alibec