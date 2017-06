Schimbarea de regulament da afara noul antrenor al Stelei! Dica poate fi principal fara licenta Pro

FRF a decis sa schimbe regula licentei Pro.

Comitetul Executiv al FRF a decis ieri sa aplice o derogare pentru antrenorii ce nu au licenta Pro. acestia pot sta pe banca in calitate de principali doar daca s-au inscris la urmatorul curs organizat pentru obtinerea acestei licente.

Acestia sunt insa nevoiti sa promoveze din prima cursul, altfel vor pierde dreptul de a fi principali in Liga I.

Unul dintre antrenorii in aceasta situatie este Nicolae Dica, noul tehnician al Stelei. Acesta nu are inca licenta Pro si a fost nevoit sa apeleze la Viorel Tanase, care are licenta Pro, acesta urmand sa stea pe banca din postura de principal.

Schimbarea de regulament a CEx il duce insa pe Dica in postura de a renunta la Tanase, neavand nevoie acum de un antrenor cu licenta.

Aceasta problema a avut-o si Mirel Radoi, in urma cu 2 ani, cand a venit pe banca Stelei, neavand niciun fel de licenta.