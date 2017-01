Schimbare TOTALA pentru Steaua in 2017! Marele plan al lui Reghecampf pentru Champions League

Steaua se reinventeaza odata cu primele doua transferuri din noul an!

Gnohere si Alibec vin sa rezolve marea problema a echipei in ultimele doua sezoane. Criza din atac e istorie, anunta Becali. Patronul isi doreste ca Steaua sa fie ultra ofensiva si vede un prim 11 cu amandoi titulari. Reghecampf trebuie sa ia o decizie esentiala pana la startul in partidele oficiale. Creeaza o noua conceptie de joc in care sa incapa amandoi sau pastreaza ideea atacantului unic din sistemul 4-2-3-1.



Daca va alege prima varianta, Reghe va folosi doi atacanti de careu titulari pentru prima oara de cand antreneaza la Steaua. Fie ca i-a avut in lot pe Rusescu, Piovaccari, Golubovic, Tudorie sau Keseru, Reghecampf a preferat sa intre cu doar un atacant impins in formula de baza.

'Gnohere si Alibec sunt jucatori de acelasi profil' - a explicat si directorul sportiv Mihai Stoica, inainte ca Becali sa ia totusi decizia de a-l cumpara pe golgeterul francez de la Dinamo.

In 2017, atentia se muta si catre omul care va prelua rolul numarului 10 la Steaua. Folosit avansat, Boldrin nu a dat randamentul asteptat, asa ca Becali viseaza la Budescu. Transferul fostului capitan al Astrei ar completa o linie ofensiva cu adevarat spectaculoasa la Steaua, care ii pastreaza pe De Amorim si Adi Popa in benzi. Un semn important de intrebare ramane in zona fundasului dreapta. Steaua n-are de gand sa mai aduca niciun fotbalist pentru acest post, desi Enache n-a convins ca e cea mai buna optiune, iar Tamas a fost de baza in centru. Achizitiile de fundasi centrali anuntate pentru perioada urmatoare ar putea sa-l elibereze pe Gabi pentru banda dreapta, in timp ce Tosca si Moke ar putea sa treaca pe banca din februarie.