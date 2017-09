Schimbare importanta de strategie la Dinamo! Primele transferuri pe care le anunta Miriuta

Vasile Miriuta anunta o schimbare importanta in strategia clubului Dinamo.

Miriuta spune ca isi doreste o echipa Dinamo crescuta in Stefan cel Mare. Vrea sa aduca la echipa jucatorii imprumutati la diferite formatii din Liga I. Primii pe lista - Daniel Popa, Mihai Popescu si Patrick Petre.

In mandatul lui Contra, Dinamo s-a bazat in special pe jucatori straini, adusi liberi de contract.

"Stim cu totii ca mereu am promovat tineri. Pe unde am fost am facut asta. Si pe Ion Gheorghe l-am bagat aseara. Nu imi e frica. Eu daca pierd, vreau sa o fac pe mana mea."

"Avem tineri dinamovisti care acum sunt la alte echipe, din pacate. Daniel Popa (Botosani), Mihai Popescu (Voluntari), Patrick Petre (Sepsi), Vlad Olteanu (Voluntari), Andrei Tircoveanu (Gaz Metan) si tot asa. Trebuie sa-i aducem inapoi."