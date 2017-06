SCHIMB intre Steaua si Viitorul! "M-a anuntat MM!" ULTIMUL jucator care pleaca de la Steaua vara asta

Steaua si Viitorul negociaza pentru Nedelcu si Coman, insa pana atunci au facut un alt transfer.

Steaua il cedeaza pe Catalin Stefanescu la Viitorul in schimbul unui tanar jucator, a anuntat Gigi Becali, cel care nu a stiut numele noului transfer facut de Steaua. Stefanescu fusese imprumutat la Iasi in sezonul trecut. E ultimul jucator care pleaca de la Steaua, a anuntat Becali.



"Nu mai are cine sa mai plece. O sa plece Stefanescu la Viitorul, o sa facem un schimb cu Gica. I-am zis lui MM sa faca, vine un pusti, nu ma pricep. E un copil", a spus Becali la Digi.

Catalin Stefanescu are 22 de ani si a fost adus de Steaua de la Ceahlaul Piatra Neamt.