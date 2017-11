Schimb de replici intre Bobonete si MM Stoica pe facebook: "Asta e dojana, sau cum?" Ce mesaj i-a transmis actorul din Las Fierbinti

Bobonete i-a transmis un mesaj lui MM Stoica pe Facebook.

MM Stoica nu a ratat nici aseara ocazia de a trimite sageti catre rivalii sai ramasi in afara cupelor europene, dar de aceasta data a primit o replica din partea lui Bononete, fan al Universitatii Craiova.

"Altii la tv", este una din etichetele favorite ale directorului sportiv de la Steaua pentru partidele din Europa League in acest sezon.

"Eu nu te inteleg, jur, ce rost au aceste mesaje intrigante, crezi ca va mai ia cineva dreptul de a participa pe merit la primavara europeana?

Crezi ca ajuta la ceva?

Te fac mai puternic sau iti plac aceste 3500 de like-uri si te intaresc!?...

Eu cred ca modestia nu a ranit niciodata pe nimeni iar daca jucatorii de la Steaua ar posta la fel ca si tine sau daca Dica ar face asta, atunci as intelege dar asa... Esti singurul care vrea tot timpul sa inflameze, sa urce suporterii pe garduri.Eu cred ca e timpul unei schimbari, parcursul echipei o recomanda.

Succes in Europa si daca se poate sa ajungeti minim in Finala!!!" a scris Bobonete.

"Asta e pe gen dojana, sau cum?", i-a replicat MM actorului, cu care este prieten. "Nu, nu, e mai mult doljana! :)) Ai inteles tu ideea ca esti citit!", a continuat actorul.