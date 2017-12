Schema de MILIOANE "Baluta la Steaua"! Mutarea care poate anunta transferul BOMBA al anului in Romania

Becali e din ce in ce mai serios cand spune ca il vrea pe Baluta la Steaua!

Iar ultimele informatii care vin de la Craiova sustin un scenariu favorabil pentru Steaua. CSU insista pentru Alex Ionita de la Astra. Patronul Niculae e gata sa-l vanda chiar si ca parte a unei afaceri care sa includa si un schimb de jucatori.



Interesul Craiovei pentru Ionita e confirmat si de Edi Iordanescu. CSU isi doreste sa aiba la dispozitie o solutie de top in eventualitatea in care Baluta nu va putea fi pastrat.

"Imi doresc sa se clarifice lucrurile cat mai repede cu Ionita. Daca vor fi oferte foarte bune, nu ma voi opune. E un lucru natural, Alex e un jucator tanar cu foarte mult talent. Tinand cont de toate plecarile de la Astra, e important ca lucrurile sa se stabilizeze, sa nu mai pierdem jucatori. E foarte important sa pastram nucleul si sa ne mai completam lotul. Exista interes din mai multe parti pentru Ionita.

Stiu ca si Craiova il apreciaza. Chiar zilele trecute, Dani Coman a spus ca exista interes din multe parti, dar ca in mod concret nu e nicio oferta oficiala. Daca nu vine una cat mai repede si echipa apuca sa plece in pregatirea de iarna, imi va fidin ce in ce mai greu sa accept plecarea lui. S-a facut o investitie cu el, s-au platit 600 000 de euro, plus salariul pe care l-a castigat. E normal ca Astra sa-si doreasca sa recupereze din bani. Clubul e deschis la discutii, se accepta chiar si o solutie cu cedarea unor fotbalisti pe langa o suma de bani", a spus Iordanescu la PRO X.