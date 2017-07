Scene incredibile la reunirea Universitatii din liga a 4-a. Ce soc a avut Mititelu cand a ajuns la teren! FOTO

Universitatea s-a reunit in liga a 4-a.

In ziua in care CSU Craiova il vinde pe Ivan in Rusia cu 4 milioane de euro, Universitatea se zbate pe maidanele din liga a 4-a.

Peste 2000 de fani au venit la reunirea Universitatii din liga a 4-a. Noua echipa a lui Mititelu s-a reunit la fel cum a facut-o si CSA Steaua astazi, cu sute de fani prezenti la teren, care au aprins torte si fumigene si au cantat pentru echipa.

Nu toti fanii au fost de partea echipei. Mititelu a avut surpriza neplacuta sa vada bannere cu "m*** mititelu" pe garduri, fiind apostrofat de mai multe grupuri de suporteri, desi se astepta sa vina la o sarbatoare a Universitatii.

