Scene INCREDIBILE dupa transferul la Steaua! Sefii, la un pas de bataie cu fanii dupa meci! Ce s-a intamplat

A fost NEBUNIE pe stadion dupa infrangerea cu 5-0 suferita de Vojvodina in ultima etapa a campionatului din Serbia!

Nemultimiti din cauza ca Bogdan Planic si Dejan Meleg au fost vanduti de club, suporterii s-au revoltat impotriva conducerii! Au fost scene incredibile in tribuna oficiala, unde presedintele a incercat sa-i indeparteze in forta pe contestatari. Patronul de la Vojvodina a intervenit pentru a potoli spiritele, insa n-a avut prea mare succes. Suporterii au continuat sa-i injure si a fost nevoie de interventia jandarmilor pentru ca disputa sa nu degenereze intr-un conflict fizic!

Sarbii au sperat pana in ultima clipa ca Planic nu va ajunge la Steaua. Cel mai bun fundas al echipei din Novi Sad se afla in atentia Stelei de o luna si jumatate, insa negocierile au fost blocate in mai multe randuri din cauza pretentiilor financiare ale clubului de unde provine. Fanii de la Vojvodina au aflat in weekend ca transferul lui Planic la Steaua s-a facut, desi agentul jucatorului anuntase ca e picat din nou!

Vojvodina - Spartak Subotica s-a terminat 0-5. Dupa 7 etape, Vojvodina e a doua in Serbia, cu 15 puncte. Steaua Rosie e pe primul loc, cu 16 puncte.