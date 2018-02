Scenariul INCREDIBIL pentru noul Rapid a fost anuntat la PSD! SAR o liga si ajung direct in B. Cum e posibil

Giulestenii se temeau ca vor pierde dreptul de promovare in C din cauza situatiei juridice a clubului Academia Rapid.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Primarul PSD al sectorului 1, Dan Tudorache, sustine insa ca situatia se va rezolva si ca echipa va fi bagata din D direct in liga a doua din vara! Ieri a avut loc o intalnire intre primarul Tudorache, masonul Cristescu si mai multi membri ai asociatiei Redivivus Rapid 2017 pentru a fi discutate solutiile pentru depasirea crizei juridice a clubului. Partea politica a dat asigurari ca problema e minora si ca Rapid va sari direct in B, anunta Liga2.ro!

Acum, Rapid se lupta pentru promvoarea in C cu Steaua. Giulestenii au facut mai multe transferuri tari in aceasta iarna. Cele mai importante nume: Maftei si Ionut Voicu.



Rapid se afla acum in cantonament in Antalya. Primul meci din 2018 se joaca pe 2 martie, contra lui Progresul 2005.