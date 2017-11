Scenariu HALUCINANT: Dinamo vinde tot ca sa scape de Becali! Dezvaluiri din culisele bombei momentului

Dinamo l-a dat pe Costache la CFR si se pregateste sa faca acelasi lucru si cu atacantul-vedeta Nemec.

Negoita are de gand sa vanda clubul cu totul dupa ce va obtine tot ce poate de pe urma jucatorilor cu o cota buna. Directorul sportiv Danciulescu isi propune sa paraseaca echipa in iarna la randul sau, indiferent de ceea ce se va intampla cu planurile patronului. Explicatia haosului incepe cu numele marelui rival Becali, scrie Gazeta Sporturilor.

Steaua ar fi vrut sa-l ia atat pe Costache, cat si pe Nemec, insa Negoita a venit cu planul B.

"Gigi Becali a facut o oferta pentru Costache de 800 000 de euro. Aceasta inainte de betia jucatorilor la Piatra Neamt. Impresarii jucatorului, reprezentantii lui Ioan Becali, au dorit ca intr-un eventual nou contract pe care Dinamo i l-ar fi propus lui Costache sa fie si o clauza de reziliere in valoare de un milion de euro. Clauza a fost refuzata de club,c are se temea ca e trecuta acoloc a s-o poata plati Gigi Becali si sa poata lua jucatorul oricand. Dupa scandalul de la Piatra Neamt, Negoita a zis ca nu-l mai intereseaza echipa, sa faca ce vor toti din lot. Apoi a venit oferta de la CFR Cluj si Dinamo l-a dat cu 700 000 de euro si 10% dintr-un eventual transfer", explica sursele Gazetei ce s-a intamplat cu Costache.

Un scenariu asemanator va fi aplicat si in ceea ce-l priveste pe Nemec. Slovacul are o propunere clara de la Steaua, dar si-ar dori sa plece din Liga 1. Dinamo isi face calculele tot cu CFR Cluj, de unde ar putea scoate cel mult 400 000 de euro pentru jucatorul care-si incheie contractul cu Dinamo in vara. Conform GSP, Nemec ar fi refuzat salariul de 15 000 de euro pe luna pe care i l-a propus Becali. Steaua era gata sa ii ofere 500 000 de euro lui Dinamo pentru slvoacul de 32 de ani.