Scenariu fabulos: Cum ajunge Steaua sa PLATEASCA fara sa vrea pentru transferul lui Budescu la ASTRA!

Dupa ce l-a luat pe Alibec, Becali incearca sa-l aduca si pe Budescu sa refaca la Steaua cuplul teribil din atacul campioanei.

Doar ca in cursa pentru Budescu s-a inscris si Astra. Mijlocasul si-a reziliat contractul in China si este dorit in prezent de Steaua, Astra si Steaua Rosie Belgrad.

Budescu a confirmat ca a discutat cu cele trei cluburi si prefera sa ramana aproape de Romania pentru ca Daum sa-l ia in calcule la nationala.

Daca din Serbia, Budescu primeste 200.000 euro la semnatura si un contract de 30.000 euro pe luna, in Romania Steasua si Astra liciteaza ca sa-l convinga sa aleaga Liga I.

"Daca Steaua si Astra vor avea oferte identice, voi alege Astra. Sunt mai aproape de ei, am petrecut mult timp acolo", a dezvaluit Budescu la Sport.ro in urma cu cateva zile.

Culmea este ca Astra plateste cu banii Stelei ca sa-l convinga pe Budescu sa vina. Aproape 2 milioane de euro este suma pe care Astra a incasat-o de la Becali pentru cedarea lui Denis Alibec. O parte din acesti bani ar putea fi folositi pentru Budescu.

Pana la plecarea lui Alibec, Astra avea probleme financiare. Transferul atacantului sau la Steaua si calificarea in primavara europeana au rezolvat calculele pentru acest sezon, iar clubul are resursele necesare sa liciteze pentru Budescu.