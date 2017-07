Scenariu de VIS pentru stelisti! Ce a spus Dica despre revenirea lui Stanciu la Steaua

Steaua - Viktoria Plzen se vede la ProTV, marti, ora 20:30. Bucurati-va de fotbal!

Incepe drumul spre Champions League! Steaua - Plzen, marti, 20:30, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal! Fotbal cu SUPEREROI pentru SUPERCUPA EUROPEI |Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Nicolae Stanciu reusea in urma cu un an sa inscrie in ambele manse contra cehilor de la Sparta Praga iar Steaua reusea sa se califice in playoff-ul Ligii Campionilor. Mijlocasul roman s-a transferat apoi la Anderlecht insa nu a avut un prim sezon la nivelul asteptat.

Nicolae Dica a vorbit despre situatia jucatorului inainte de meciul cu Viktoria Plzen de marti seara, in direct la ProTV.

”Anul trecut erau jucatori ca Stanciu, Chipciu, jucatori de echipa nationala. Acum au venit alti jucatori, dar trebuie si ei sa se adapteze. Nu poti intr-o luna si jumatate sa bati din palme si totul sa fie perfect. Eu consider ca el a facut un an bun la Anderlecht. Este foarte valoros.



A demonstrat la Steaua, joaca la nationala si ar fi bine primit la orice echipa, spun eu, din Romania. Mai ales la Steaua, pentru ca aici el a facut performanta si este iubit de suporteri, dar eu cred ca va ramane acolo, pentru ca am vazut Supercupa si a jucat titular" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de astazi.