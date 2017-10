Scandalul dintre Neymar si Cavani, la un pas sa se intample la Steaua. Dica a EXPLODAT! Ce s-a intamplat apoi

Steaua a batut la Sepsi cu 4-0.

Neymar si Cavani au tinut centrul atentiei presei internationale dupa ce s-au certat pe un penalty in urma cu doua saptamani. Cavani nu a vrut sa il lase pe Neymar sa execute, iar acestia au ajuns aproape sa se certe pe teren.

Scena era sa se repete aseara in meciul Stelei cu Sepsi, la primul 11 metri obtinut de Steaua. Gnohere s-a uitat spre banca si a cerut sa execute el, apoi s-a dus la Tanase, care luase mingea, ca si cand Dica i-a dat voie sa execute, moment in care Dica a sarit de pe banca si a tipat la el sa il lase pe Tanase.

Bizonul s-a facut ca "ploua" si ca a inteles gresit si l-a lasat pe Tanase sa bata. Cateva minute mai tarziu, la al doilea penalty, lucrurile s-au schimbat. Capitanul Stelei, Pintilii, a decis ca Gnohere sa bata lovitura, iar Tanase nu a avut nimic de comentat.

Gnohere l-a pupat pe Tanase dupa gol, multumindu-i ca l-a lasat sa bata!

Dica a explicat si el momentul: ”Am stabilit ca Tanase sa bata primul penalty-urile, iar Gnohere era al doilea pe lista. Am vazut insa ca la a doua lovitura Pintilii i-a dat mingea lui Gnohere, asa ca am fost de acord sa bata Bizonul, mai ales ca Tanase marcase deja o data in acest meci”, a spus Dica dupa meci.