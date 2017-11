SCANDAL urias la Craiova inainte de inaugurarea noii arene: "CSU are contract de exclusivitate! Nimeni nu poate juca acolo fara acordul nostru!" Reactia lui Mititelu

Nu s-a jucat niciun meci pe noua arena de la Craiova, dar primul scandal a pornit deja!

Managerul general al celor de la CSU Craiova a anuntat ca echipa sa are contract de exclusivitate pentru noua arena ce va fi inaugurata vineri, intr-o partida amicala contra celor de la Slavia Praga.

"Noi avem un contract de exclusivitate cu Primaria si Consiliul Local. In urmatorii 11 ani noi avem in exclusivitate dreptul de a folosi arena. Este legal. Este vorba de Universitatea Craiova, nu de o persoana fizica. Nu exista o prevedere legala, ci este un contract cu obligatii si drepturi. Nimeni nu poate juca pe Ion Oblemenco fara acceptul nostru. Este un stadion facut in Craiova pentru cea mai faimoasa echipa din provincie. Noi suntem Universitatea Craiova, chiar daca stiu ca in lingvistica e mai usor sa zici trei litere, CSU, decat Universitatea.



Sa joace echipa lui Mititelu? Stati o clipa. Dumneavoastra ati lasa ca pe holul universitatii sa se joace copiii cu pistoalele cu apa? Noi vorbim despre performanta, nu de amatorism" a declarat Marcel Popescu la Pro X.

Adrian Mititelu a reactionat imediat la acest anunt si a contrazis si faptul ca noul stadion poate fi predat de Compania Nationala de Investitii fara sa fie data decizie de Guvern.



"Este o aberatie ce spun cei de la CSU Craiova ca au exclusivitate pe un stadion nou facut la Craiova. Nu are substanta ceea ce spune. Cum sa pui un imobil la dispozitia unei persoane fizice? Este un act fraudulos incheiat impotriva legii. O sa vedeti ca in scurt timp vom juca si noi acolo.

Universitatea Craiova va reveni in fotbalul mare probabil in 2020, vom fi in Liga 1" a reactionat Adrian Mititelu la Pro X.

Iata reactia jurnalistului Gazetei Sporturilor, Catalin Tolontan, in urma acestui nou scandal