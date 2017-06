Sarbatoare in galben si albastru! Petrolul, 99% promovata, chiar in ziua in care Parma a urcat in B, dupa doua promovari consecutive

Sarbatoare mare la Tartasesti, unde sambata s-a jucat mansa tur a barajului de promovare in Liga a 3-a. 1500 de fani ploiesteni au facut deplasarea in Dambovita.

Petrolul Ploiesti a facut un pas mare spre Liga a 3-a, dupa ce a castigat cu 3-0 mansa tur a barajului de promovare, cu Dentas Tartasesti.

1500 de fani ploiesteni si-au insotit echipa pe micuta arena din comuna Tartasesti.

Returul, teoretic doar o formalitate pentru Petrolul, se va juca sambata viitoare, pe stadionul Ilie Oana.

Victoria de promovare a Petrolului a venit in aceeasi zi cu promovarea clubului italian Parma.

Falimentata si retrogradata in Liga a 4-a, in 2014, Parma a obtinut doua promovari consecutive si va juca sezonul viitor in Serie B.