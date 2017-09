Sanmartean s-a RETRAS: "Perioada mea a luat sfarsit! Pentru mine incepe alta perioada!"

Lucian Sanmartean a decis sa se retraga de pe teren, la 37 de ani.

Asteptat la Dinamo sau FC Voluntari, Lucian Sanmartean s-a gandit bine si a decis ca prefera sa se retraga. "Prefer ca fanii Stelei sa isi aminteasca cu drag de mine, nu pot sa merg la Dinamo", a spus mijlocasul recent.

Aseara si-a anuntat retragerea si a anuntat ca incepe o perioada pentru el, cel mai probabil scoala de antrenori.



"Mi-e dor de fotbal, mi-e dor de tot ceea ce inseamna sa fii fotbalist, dar perioada mea a luat sfarsit. Pentru mine incepe alta perioada, sper la fel de buna", a declarat Sanmartean la Digi.

Sanmartean a jucat la Gloria Bistrita, Panathinaikos, Utrecht, Vaslui, Steaua, Al Ittihad, Pandurii si Al-Taawoun. A castigat titlul si Cupa in Grecia si titlul de campion cu Steaua in Romania. La nationala are 21 de prezente.