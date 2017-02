SANCTIUNI cerute pentru cluburile din Liga I care nu s-au pregatit de iarna! Un meci a fost deja amanat

Iarna le da batai de cap cluburilor din Liga I.

Razvan Burleanu spune ca asteapta ca Liga Profesionista de Fotbal sa ia masuri impotriva cluburilor care au probleme cu instalatia de incalzire a gazonului, facand referire la meciul CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu, programat initial vineri, 10 februarie, si amanat din acest motiv pentru 2 martie.

"Este responsabilitatea LPF, pentru ca Liga I este o competitie organizata de ei. Asteptam ca LPF sa ia masuri (n.r. - in cazul cluburilor care nu au sistem de incalzire a gazonului). Deci trebuie sa punem mai presus de orice integritatea jucatorilor, nu poti sa ai un meci in conditii neprielnice. Pe un stadion inghetat nu poti sa joci fotbal. Eu am comentat pe aceasta tema si am vorbit despre comprimarea campionatului. E insa o decizie care tine doar de LPF, de felul cum vor ei sa gestioneze competitia Ligii I. Eu am inteles acum 2-3 saptamani ca stadioanele arata foarte bine, si asta chiar de la un conducator de la Iasi. Dar vad ca lucrurile nu stau asa. E simplu, te uiti pe prognoza meteo si vezi cum evolueaza vremea", a spus Burleanu, prezent joi, la sediul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, acolo unde a semnat un parteneriat intre Federatia Romana de Fotbal si ASE, care isi propune organizarea unui program masteral in management sportiv.

Oficialul FRF a mentionat ca a fost criticat atunci cand a afirmat ca trebuie desfiintata Cupa Ligii pentru ca meciurile de fotbal sa nu se mai dispute in timpul lunilor de iarna. "Azi e imposibila schimbarea calendarului. De ce? Pentru ca ai o presiune, si aici ii inteleg pe cei de la LPF, in ceea ce inseamna termenul limita la care trebuie sa termini competitia, adica inceputul lunii iunie. Apoi ai calendarul competitiilor europene si ferestrele in care joaca echipa nationala. Am fost criticat cand am facut propunerea privind Cupa Ligii (n.r. - desfiintarea ei), cand am spus ca nu are o consecinta din punct de vedere sportiv, adica nu te califici mai departe (n.r. - in cupele europene). Noi am inceput inca de la sfarsitul anului trecut o colaborare cu o firma renumita din Olanda, iar in maximum 2 luni vom putea propune cluburilor din Liga I, celor din Liga a II-a si LPF schimbari la nivelul formatului competitional pe care trebuie sa le avem in vedere", a precizat Burleanu.

Meciul CSM Poli Iasi - Astra Giurgiu, din etapa a 23-a a Ligii I la fotbal, programat initial pentru vineri, 10 februarie, de la ora 20,00, a fost amanat pentru 2 martie de catre Liga Profesionista de Fotbal din cauza ninsorii si a unor probleme cu instalatia de incalzire a gazonului.

Intr-un comunicat, LPF precizeaza ca aceasta decizie este motivata de mai multi factori: estimarea valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 6-19 februarie 2017, in zona Moldovei, imaginile foto-video din care rezulta ca terenul de joc este acoperit la acest moment cu un strat consistent de zapada, temperaturile minime de minus 12 - minus 16 grade Celsius, care creeaza conditii favorabile pentru inghet, dar si existenta riscului accidentarilor din cauza inghetului.