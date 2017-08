SALVARE pentru jucatorul INTERZIS de Becali la Steaua! Ce rivala vrea sa-l transfere

Becali l-a criticat dur pe Dica pentru ca l-a folosit pe Vlad Achim in meciul tur cu Viktoria Plzen.

Achim a ajuns la Steaua in 2016 de la Voluntari, insa nu a reusit sa se impuna la Steaua. Totusi, Dica a insistat ca el sa ramana in aceasta vara, insa mijlocasul a dezzamagit in partida cu Plzen, cand a intrat pe parcursul partidei. Becali s-a enervat si l-a criticat pe antrenor pentru decizia sa.

Totusi, salvarea lui Achim poate veni de la Astra, acolo unde este dorit cu insistenta de Edi Iordanescu, scrie Gazeta Sporturilor. Jucatorul prefera o mutare in strainatate, insa va ajunge la Giurgiu daca nu isi gaseste un angajament pana la finalul perioadei de transferuri, mai scrie sursa citata. Steaua si Astra au facut mai multe afaceri in aceasta vara.



"Cum sa-l bagi pe Achim? Nu ma asteptam sa mai fie la echipa. Uitasem ca mai e la noi. Noi parca l-am bagat pe Achim ca sa tinem de scor, sa tinem de 2-2. El e mijocas defensiv. E aerian. Ii e frica de minge. Nu stie pe ce lume e. Se plimba pe teren", spunea Gigi Becali dupa meciul tur cu Plzen.

500.000 de euro este cota lui Achim.

3 goluri in 33 de meciuri a reusit mijlocasul pentru Steaua