"Salut, din Romania suntem! Vrei sa vii la noi?". CSM Iasi a incercat un transfer de la CHELSEA! Ce raspuns a dat fotbalistul

CSM Poli Iasi a incercat sa-l convinga pe fotbalistul Josimar Quintero sa vina in Romania, dar jucatorul i-a anuntat pe conducatorii clubului moldovean ca va merge la...Valencia!

CSM Poli Iasi a stat cu ochii pe Josimar Quintero in aceasta iarna. Fotbalist aflat sub contract cu Chelsea, dar imprumutat la FC Rostov in 2017, Quintero a refuzat, insa, venirea in Romania.



Sport Moldova anunta ca Josimar Quintero, care are dubla cetatenie, ecuadoriana si spaniola, va semna cu Valencia.



Quintero are 20 de ani.