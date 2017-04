Salariu UN MILION pentru Alibec! Ramane in culorile Stelei, dar in Premier League! Oferta istorica

Becali ii da voie lui Alibec sa joace poker pe bani cu stelistii! La vara spera sa puna el mana pe potul cel mare si sa-l vanda pe Alibec cu 15 milioane de euro.

La cererea lui Alibec, Becali a dat dezlegare la poker, in cantonamentul stelistilor. Pe vremea lui Lacatus, stelistii jucau rummy si bingo.



Pentru iesirea nervoasa de la Cluj, Piturca l-ar fi dat afara pe Alibec.



"Putea sa faca si 50 de milioane de euro, nu-l iertam!", spune Piturca.



Crystal Palace ii ofera 1 milion pe an lui Alibec. Becali cere 15 milioane de euro. Palace are aceleasi culori ca Steaua, rosu si albastru!