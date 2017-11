"Sa vina la noi? Cred ca glumiti!" Reactia lui Gica Hagi cand a fost intrebat daca il aduce pe Stanciu la Viitorul

Nicolae Stanciu are sanse minime de a mai continua la Anderlecht.

Nicolae Stanciu nu a jucat nici in partida de Cupa Belgiei a lui Anderlecht contra celor de la Standard Liege si viitorul sau la clubul belgian pare compromis. Standard, echipa lui Razvan Marin, a reusit sa se califice dupa victoria cu 1-0.

O posibila revenire a lui Nicolae Stanciu in Liga 1 este si ea improbabila. Gica Hagi, antrenorul-patron al celor de la Viitor, nici nu se gandeste sa incerce sa-l readuca pe Stanciu in Romania.

"Stanciu? La noi!? La banii pe care ii are Stanciu... La cat platesc eu... Nu e problema ca jucator, dar glumiti. Stanciu o sa se duca intr-un campionat unde se plateste bine, in alt campionat. E un jucator valoros, care are o cota. Ce vorbim despre noi. Noi suntem formatori, noi dam jucători. Nu!" a spus Gica Hagi conform Telekom Sport.