"Sa vina CEL MAI BUN ADVERSAR!" Man asteapta tragerea Europa League dupa victoria de la Botosani

Botosani 0-3 Steaua | Dennis Man e fericit ca a revenit printre marcatorii Stelei in victoria de la Botosani.

Man asteapta acum tragerea la sorti pentru saisprezecimile Europa League. Si-ar dori cel mai tare adversar posibil, la fel ca antrenorul Dica.

"Ne-am dorit foarte mult, am muncit pentru aceasta victorie. Nu ne intereseaza ce spun cei de la CFR Cluj, ne vedem de treaba noastra. A fost presiune pe noi, dar am venit concentrati aici. Nu ne permiteam sa facem egal sau sa pierdem. Din pacate, avem multi accidentati. Balasa nu cred ca mai poate juca anul asta, dar speram sa recuperam cat mai multi jucatori. Ma bucur ca sunt printre golgeteri. N-am mai marcat de mult, sper sa ma fi deblocat acum. Daca Nicolae Dica vrea cel mai puternic adversar, atunci sa fie cel mai puternic adversar in Europa League", a spus Man la Digisport.