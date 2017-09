Sa vina altii! Nedelcearu, dispus sa isi piarda locul de titular: "Nu stiu cat de importanti mai suntem noi pentru primul 11!"

Dinamo a pierdut pe teren propriu cu Chiajna, scor 2-3, si ramane in afara locurilor de playoff.

Intrebat la finalul meciului ce spune de faptul ca Dinamo a pierdut, in afara de meciul cu Chiajna, si doi jucatori, pe el si pe Anton, din cauza cartonaselor galbene, Nedelcearu a comentat: "La ce rezultate avem, nu stiu cat de importanti suntem noi pentru primul 11, dar sper ca cine intra sa dea tot ce are mai bun, sa ramana in primul 11 daca merita si castige echipa, pentru ca asta e cel mai important."

Internationalul de tineret spune ca el si coechipierii sai dau dovada de lipsa de responsabilitate si de concentrare prin greselile de la fazele fixe.

"Trebuie sa schimbam foaia cu totul, pentru ca daca vom continua asa, nu vom avea nicio sansa la play-off. Trebuie sa muncim 24 din 24 daca e nevoie ca sa ne schimbam. Stiam cati jucatori au fost la noi, stiam cata ambitie vor avea sa demonstreze ca ei meritau sa ramana aici, noi nu am reusit sa ne ridicam la nivelul meciului. Ei si-au dorit mai mutl ca noi si au si reusit sa castige. Noi, daca o tinem asa in continuare, nu avem nicio sansa..."



"Este normal ca suporterii sa ne strige ca nu meritam sa purtam acest tricou, cand suntem pe locul 7 dupa 12 etape. E normal, ca nu asta e fata lui Dinamo si ar trebui sa aratam cu toul altfel. Sunt multe lucruri in neregula, este inadmisibil sa pierzi meciuri din faze fixe, unde tine de responsabilitate si de concentrare. Asta dovedeste ca nu suntem concentrati suta la suta la meciuri", a spus Nedelcearu.