"Sa vezi ce il barfeau pe Bratu! Ce e acolo...te sperii!" Ioan Andone stie de ce a ratat Dinamo play-off-ul: cea mai mare problema din club

Florin Bratu este noul antrenor al lui Dinamo dupa ce Vasile Miriuta a ratat play-off-ul.

Ioan Andone, fost antrenor in "Stefan cel Mare", spune ca cea mai mare problema la Dinamo nu o reprezinta jucatorii sau antrenorii, ci patronul Ionut Negoita.

"Patronul e problema mare de la Dinamo. Accepta vanzarile, nu intelege ca e cel mai greu pentru un antrenor sa ramana fara atatia jucatori. Sa joace Miriuta fundas central?

Bratu e dinamovist. Are un defect insa, n-are experienta. Oricum, el vrea, a studiat, e pasionat. Eu l-am adus ca antrenor la juniorii lui Dinamo (n.r. - echipa U19), fusese dat afara de la Divizia C, sa vezi ce il barfeau. Asta se barfeste dimineata la cafea. De ce l-au dat afara? De ce l-au dat afara si pe Florentin Petre? Cineva comenta ca nu stie, ca nu s-a impus, ca nu stiu ce. Spuneau despre Bratu ca nu e bun, de asta l-au dat afara. Ce e acolo... te sperii! Mai mergeam si eu pe la RIN din cand in cand. Bratu stia că Dinamo II va fi desfiintat, de asta a ales sa plecece la lotul national U18", a declarat Ioan Andone pentru TelekomSport.