"Sa vezi ce CAPAC iti dau!" Alibec, palmuit de Teixeira cand era in direct la TV! Cum a reactionat :))

Denis Alibec a fost in centrul atentiei la Steaua - Dinamo, chiar daca a parasit terenul inca de la pauza.

Jurnalistii si fanii au dorit sa stie daca inlocuirea sa dupa numai 45 de minute a fost cauzata de o accidentare sau daca decizia i-a apartinut lui Dica. Alibec a recunoscut ca nu trece prin cea mai buna forma si i-a linistit pe suporteri. Poate juca joi, cu Lugano (20:00, in direct la PRO TV).



La interviuri, Alibec si Teixeira au oferit cel mai amuzant moment. Portughezul i-a dat o palma dupa cap in gluma in momentul in care Alibec era in direct la interviuri in zona mixta. "Sa vezi ce capac iti dau" - i-a transmis atacantul. :)