"Sa vedem ce zice domnul Talpan". Aroganta lui Duckadam: ce numar de inmatriculare si-a pus la noua masina

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al FCSB, si-a adus masina din SUA. Acesta a surprins cu numarul de inmatriculare si a oferit o declaratie in care l-a intepat pe juristul CSA Florin Talpan.

Duckadam si-a adus SUV-ul Ford din Statele Unite, dar i-a lasat numerele americane. Cum in SUA numerele pot fi personalizate, Duckadam a optat pentru "Steaua".

"Am primit de la un prieten foarte bun al meu din SUA o masina americana. E mai mult o surpriza pentru domnul Talpan. Daca dansul a dorit neaparat sa tina la numele Steaua, sa ni-l ia, eu am in continuare Steaua. Masina americana care are numere de inmatriculare Steaua. Am vrut sa pun Steaua 1, dar era luat deja acest numar de un roman din New York. Nu stiam ce se va intampla cu numele, dar acum cred ca nu o sa am probleme cu CSA daca numerele mele sunt asa.

Eu cred ca am voie, e masina inscrisa pe numele, e masina americana, impozitele sunt platite in SUA. Eu am FCSB-ul pe piept, dar la masina am Steaua. Voi merge cu aceasta masina la meciul cu Dinamo. Eu sunt si putin superstitios, ar fi o treaba fantastica daca as purta noroc si Steaua sa se califice. In Play Off as merge si in deplasare cu aceasta masina, desi consumul e destul de mare. Daca ar purta noroc chiar as face gestul asta. Ca se va numi FCSB, tot Steaua o sa percepem echipa. Nu stie nimeni de aceasta masina, dar am vrut eu sa fac o surpriza pentru meciul de pe Arena Nationala cu Dinamo. Are viteza, are motor foarte mare, de 4 litri benzina, deci o voi folosi doar pentru meciurile Stelei si, eventual, la un pescuit, deoarece are consumul destul de mare", a spus Duckadam, citat de Digisport.

Sursa FOTO: Digisport