"Sa vedem ce face Lepizig azi cu Bayern!" :) MM, ironii la adresa lui Dinamo! Cum comenteaza incidentul "Aerostar"

Steliano Filip a fost acuzat ca a facut scandal in hotelul echipei la Bacau.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Inaintea partidei lui Dinamo cu Aerostar, Steliano Filip a fost reclamat ca a baut si a facut galagie in hotel. Dinamovistii l-au aparat spunand ca jucatorul a urmarit partida lui Leipzig din Germania, iar din acest motiv a fost galagie.

MM ii ironizeaza pe dinamovisti si spune ca intrarea lui Dinamo in playoff depinde de rezultatul lui Leipzig de azi cu Bayern.



"Mai de graba Viitorul poate sa vina din spate. E complicat subiectul asta. Punctele se injumatatesc si oricand o echipa poate sa apara, ma gandesc la Astra, a avut 8 victorii consecutive desi era mai aproape de retrogradare.

Daca Viitorul continua acest parcurs poate oricand sa atace cu sanse chiar si titlul. Eu m-as bucura sa fie cat mai multe echipe. Va fi oricum o lupta apriga si pentru patrunderea in playoff.

Si tinem pumnii echipelor care se lupta. Nu vorbesc serios. Depinde ce face si Leipzig in Germania, e foarte complicat, sunt foarte multe chestii. Le tinem pumnii sa le dea aripi sponsorul. Au meci greu cu Bayern azi", a spus MM in conferinta.

Hanca spunea ca incidentul din hotel nu a existat.

"Nu am fost afectat, pentru ca nu am fost implicat. In schimb, Stelu, care e colegul meu de camera, a fost foarte afectat. Macar de era adevarat ce s-a scris. Nu stiu de unde au aparut aceste zvonuri. Ne-am uitat la meci, la Leipzig cu Bayern Munchen, apoi ne-am bagat la somn. Nu a venit nicio politie la usa noastra, nu stiu de unde au aparut zvonurile", a declarat Hanca.